Oitenta e três das 85 regiões administrativas registaram novos casos e Moscovo continua a representar o epicentro das infeções na Rússia, ao ter notificado 2.006 novos casos.

Mil cento e quarenta e três dos 8.704 infetados nas últimas 24 horas revelaram-se assintomáticos, num país que já somou 4,6 milhões de pessoas infetadas desde o início da pandemia.

O número de pacientes em tratamento em unidades hospitalares também caiu para 271.760, batendo mínimos desde meados de outubro de 2020.

Nas últimas 24 horas, 402 pessoas morreram com o novo coronavírus, elevando para 102.649 o total de óbitos por essa doença infecciosa desde o início da pandemia.

A Rússia é o quinto país com o maior número de casos, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e França, de acordo com estatísticas da Universidade Johns Hopkins.

A campanha de vacinação arrancou em 15 de janeiro e decorre em ritmo lento, tendo quase 8,6 milhões de pessoas, que representam 5,87% da população, já sido inoculadas com a primeira dose e 5,4 milhões, correspondentes a 3,7%, completado o processo.

De acordo com a página do GOGOV, a única que reúne dados sobre o processo de vacinação em todas as regiões, devido à falta de estatísticas oficiais publicadas regularmente, a média diária de novas vacinações ronda as 169.118 (0,12% da população), pelo que metade dos habitantes da Rússia só será vacinada em 381 dias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.