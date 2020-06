Dos casos que foram diagnosticados no último dia, 2.994 são assintomáticos.

No total, na Rússia morreram da doença 7.847 pessoas e 533.301 foram infetadas, sendo que 10.036 receberam alta hospitalar nas últimas 24 horas.

A Rússia é o terceiro país com o nível mais alto a nível mundial em relação ao número de casos de covid-19, ultrapassado pelo Brasil e pelos Estados Unidos.

A região de Moscovo é a zona mais afetada do país.

No último dia morreram em Moscovo 48 pessoas, na mesma altura em que as autoridades se mostraram dispostas a levantar as restrições impostas para conter a pandemia, com a abertura de esplanadas de cafés e restaurantes, museus e o jardim zoológico.

Para muitos especialistas o “desconfinamento” na capital é precipitado.