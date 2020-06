De acordo com o dados oficiais hoje divulgados, na sexta-feira morreram 197 pessoas infetadas com a covid-19, contra as 144 que morreram na quinta-feira.

Trata-se do segundo maior número de óbitos em 24 horas, depois de a Rússia ter atingido as 232 mortes em 29 de maio.

Na sexta-feira, há ainda registar naquele país 8.855 novos casos de infeção.

No total, a Rússia contabiliza 458.000 casos e 5.725 mortes devido à pandemia de covid-19.

Embora Moscovo e os seus arredores tenham sido o epicentro da pandemia, representando cerca de metade das infeções e mortes, os números relatados hoje mostram que apenas cerca de um terço das novas infeções estavam na capital.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 392 mil mortos e infetou mais quase 6,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.