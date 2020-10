A exceção foi o município de Torrejón de Ardoz, onde a incidência aumentou 25,27% em relação à semana anterior, ao contrário do verificado em Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles e Parla.

De acordo com a última atualização do mapa epidemiológico, a maioria das localidades sujeitas a restrições de mobilidade desde 02 de outubro viram baixar a incidência acumulada de casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes em relação à semana anterior.

Getafe, com uma descida de 27,25%, e Leganés, com 19,45% foram os municípios com uma descida mais acentuada, sendo que em todos os outros o valor ficou entre os 10% e os 20%.

Ainda assim, em Torrejón de Ardoz verificou-se um aumento de mais de 25% com uma incidência de 456 casos por 100 mil habitantes, quando na semana passada era de 364.

As limitações de circulação estão em vigor desde 02 de outubro, exceto durante as cerca de 24 horas que mediaram a recusa de ratificar as restrições de mobilidade por patrte do Tribunal Superior de Justiça de Madrid, em 08 de outubro, e a declaração do estado de emergência para voltar a aplicar essas mesmas medidas, no dia seguinte.

São três os critérios das autoridades para aplicação das medidas: ultrapassar os 500 contágios por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, ter mais de 10% de positivos nos testes realizados e ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos locais acima de 35%.