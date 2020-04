Em causa está um roteiro hoje divulgado pela Comissão Europeia, realizado em cooperação com o Conselho Europeu e relativo ao pós-pandemia, com recomendações para o período em que os países da UE começam a levantar as restrições à vida social e quotidiana que foram impostas como forma de tentar conter o surto.

No documento, o executivo comunitário aconselha os Estados-membros a “recolher dados e a desenvolver um sistema sólido de notificação” como forma de garantir uma “gestão bem sucedida da supressão gradual das medidas de confinamento existentes”, juntamente com outras medidas.

Segundo Bruxelas, “a recolha e partilha de dados a nível nacional e subnacional pelas autoridades de saúde pública de uma forma harmonizada sobre a propagação do vírus, [abrangendo] as características das pessoas infetadas e recuperadas e os seus potenciais contactos diretos, é essencial para gerir melhor o levantamento das medidas”.

Esta recolha de dados pessoais anonimizados para rastrear dados dos cidadãos permitiria, por exemplo, determinar padrões de mobilidade e interações sociais através dos serviços de localização dos telemóveis.

A Comissão Europeia defende que deve caber ao Centro Comum de Investigação, o serviço científico interno da Comissão Europeia, e ao Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças, centralizar a receção destes dados, modelá-los e compartilhá-los com os Estados-membros.

Destacando as “incógnitas” do novo coronavírus, a instituição aponta que, perante um elevado número de portadores assintomáticos da covid-19 ou com poucos sintomas, “as informações sobre os casos notificados às autoridades de saúde podem representar apenas a ponta do iceberg”.