Um novo surto foi detetado num lar em processo de legalização junto da Segurança Social, no Camarnal, onde estão infetadas 18 pessoas, afirmou à agência Lusa Pompeu Balsa.

Entre os infetados estão 15 dos 16 utentes da instituição e três dos sete funcionários.

O surto foi detetado em 26 de janeiro, depois de alguns utentes terem sido hospitalizados e, após terem efetuado teste de diagnóstico, tiveram resultado positivo à covid-19.

Posteriormente, as autoridades de saúde decidiram testar os restantes utentes e todos os funcionários.

Um outro surto surgiu no fim de semana num lar ilegal da freguesia de Santana da Carnota, onde um utente já faleceu e 16 pessoas testaram positivo.

Na sequência do óbito, as autoridades de saúde foram alertadas e decidiram testar todos os utentes e funcionários.

Entre os que testaram negativo, estão três funcionários e dois utentes, um dos quais já esteve infetado com o novo coronavírus.

No lar da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, onde já foi administrada a primeira dose da vacina contra a covid-19, o número de infetados aumentou de 90 para 106 e registaram-se três óbitos.

Entre os utentes infetados, um foi hospitalizado.

As autoridades de saúde decidiram fazer esta semana testes de diagnóstico da covid-19 na instituição, a um universo 189 pessoas, entre utentes e profissionais, depois de o provedor da instituição, Luís Rema, ter tido um teste positivo.

O delegado de saúde adiantou que os utentes infetados estão "relativamente bem" e a recuperar na instituição, apesar de alguns apresentarem "sintomas ligeiros", que tinham sido associados a "efeitos secundários relacionados com a toma da vacina contra a covid-19" antes da realização dos testes.

Numa nota divulgada no domingo na rede social Facebook, a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer alertou que "o cansaço começa a apoderar-se dos colaboradores da linha da frente" e que a ajuda que tem chegado "não é suficiente porque se acumulam tarefas", como o apoio à enfermagem, limpeza, higienização e desinfeção dos espaços e a vigilância aos utentes.

Desde o início da pandemia, Alenquer, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.145 casos confirmados, dos quais 1.174 estão ativos, 1.926 recuperaram e 45 morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, região a que pertence o concelho.

