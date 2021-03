A Unidade Local de saúde (ULS) do Nordeste, responsável pelo processo na região, fez saber hoje que desde o início do plano de vacinação, no final de dezembro de 2020, até 05 de março, foram realizadas 23.161 inoculações, ou seja o número de vacinas administradas, no distrito de Bragança.

O maior número ocorre na comunidade com “19.504 inoculações efetuadas em apenas um mês, entre 04 de fevereiro a 05 de março, que correspondem a 8.234 pessoas com a primeira dose da vacina administrada e 5.635 com as duas doses da vacina, ou seja, o processo completo”.

Como explica em comunicado a ULS do Nordeste, a vacinação na comunidade inclui os utentes e colaboradores das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e outros lares residenciais, onde há 1.279 vacinadas com a primeira dose e 5.238 com as duas doses.

Na comunidade estão também os profissionais essenciais como os agentes de segurança da PSP e da GNR e os bombeiros, com um total de 970 elementos vacinados com a primeira dose.

A ULS adianta que estes elementos estão já a receber a segunda dose, assim como as pessoas com mais de 80 anos e mais de 50 anos e patologias associadas.

Este grupo soma “5.985 com a primeira dose” e está em curso a administração da segunda dose.

O processo de vacinação abrangeu já também 3.657 profissionais de saúde, tanto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como dos setores privado e social, alguns com a vacinação completa e outros com uma dose.

A vacinação dos profissionais de saúde é coordenada pelo Serviço de Saúde e Risco Ocupacional da ULS do Nordeste e continua a decorrer de acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, segundo aquela entidade.

A vacinação na comunidade é levada a cabo pelas equipas do Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste e está a decorrer nos 14 Centros de Saúde do distrito de Bragança, onde estão a ser administradas três das vacinas já aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento: a da Pfizer, a da AstraZeneca e a da Moderna.

A ULS esclarece ainda que “o processo de vacinação contra a covid-19 é assegurado por equipas multidisciplinares, mediante o estrito cumprimento de todos os procedimentos de qualidade e segurança, desde a preparação, à administração e à vigilância pós-vacinação”.

“Encarando a toma da vacina com um sentimento de esperança na resolução da pandemia, a população está a aderir à convocatória efetuada pelo Centro de Saúde, em articulação, sempre que necessário, com as entidades parceiras na comunidade”, acrescenta.

A ULS do Nordeste assegura ainda à população do distrito, com cerca de 125 mil habitantes que “todas as pessoas irão ser convocadas para efetuar a vacina, de acordo com a priorização determinada no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19”.

O distrito de Bragança registou nas últimas semanas uma descida acentuada de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, passando de um pico superior a mil para 87 casos ativos, no último boletim oficial divulgado na sexta-feira.