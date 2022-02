No que toca à vacinação de adultos, segundo os dados atualizados, já receberam pelo menos uma dose 84,2% dos cidadãos com mais de 18 anos, com 70,9% a terem as duas doses.

As regiões de Viqueque (83,1%) e Díli (82,3%) registam as taxas mais elevadas de vacinados com as duas doses, com a primeira dose a chegar respetivamente a 96,7% e 94,5% da população com mais de 18 anos.

Timor-Leste tem atualmente 369 casos ativos, com mais 69 nas últimas 24 horas (entre 518 testes realizados), o maior número desde setembro, sendo que se registaram 20.240 casos e 122 óbitos desde o início da pandemia.

Os dados indicam que há atualmente 14 casos hospitalizados, um grave, três moderados e 10 leves, o maior número desde setembro do ano passado.

As autoridades confirmaram já a presença em Timor-Leste da variante Ómicron, que poderá explicar o aumento significativo de casos na última semana, depois de vários meses praticamente sem novos casos.

A variante estava presente em 10 de cerca de 20 amostras enviadas para a Austrália onde foi realizada a sequenciação genómica.

A covid-19 provocou pelo menos 5.698.322 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.