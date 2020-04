Segundo o executivo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, a taxa de mortalidade da covid-19 no Brasil mantém-se em 3,5% e 90% dos óbitos foram registados em cidadãos acima de 60 anos.

De acordo os dados hoje divulgados, 20 das 27 unidades federativas do país (26 estados mais o Distrito Federal) registaram óbitos devido ao novo coronavírus: Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Todas as regiões do Brasil têm mortes confirmadas pela covid-19, sendo que o sudeste continua a ser a mais afetada, com 4.223 infetados.

Em relação aos estados, São Paulo é a unidade federativa com maior número de casos registados, totalizando 164 mortos e 2.981 casos confirmados da covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro com 28 óbitos e 832 infetados e o Ceará que contabilizou oito vítimas mortais e 444 casos positivos para coronavírus.

Além de ser o estado mais afetado, São Paulo aguarda ainda testes em 201 pessoas que morreram, informou o governo estadual, acrescentando que o total de exames que esperam resultado é de 16 mil.