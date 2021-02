Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo dirigente socialista Pedro Cegonho na Assembleia da República, depois da XV reunião no Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Na sequência desta reunião entre epidemiologistas, titulares de órgãos de soberania, representantes de partidos e parceiros sociais, Pedro Cegonho defendeu que foi possível registar "resultados produzidos pelo confinamento e pelas medidas adotadas pelo Governo" na contenção da covid-19.

"A redução que se está a verificar significa que o confinamento tem produzido os resultados que se esperavam. Mas, obviamente, face à delicada e exigente situação que a frente hospitalar ainda atravessa, quer ao nível do número de internamentos, quer no que respeita a doentes em cuidados intensivos, é necessário manter a resiliência das medidas", salientou o dirigente e deputado do PS.

Pedro Cegonho congratulou-se depois com "a forma como o confinamento está a ser interiorizado e bem compreendido pelos portugueses".

"Nessa medida, importa continuar com o nível de medidas que temos vindo a adotar. O PS reconhece o esforço dos portugueses e a forma como compreenderam a gravidade da situação", declarou.

O deputado do PS e ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) adiantou que o seu partido "continuará a acompanhar a evolução da situação epidemiológica de Portugal, esperando que o índice de transmissibilidade continue a ser reduzido".

"É preciso dar espaço para que o Serviço Nacional de Saúde prossiga na sua resposta aos portugueses e para que o plano de vacinação continue o seu trajeto, embora existam variáveis ligadas à produção e à distribuição internacional da vacina que vão sendo tidas em conta. O objetivo é que no final do verão 70% da população possa estar vacinada e, com isso, haver um controlo mais imediato da epidemia", acrescentou.