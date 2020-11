Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não podem sair enquanto estiver em vigor o estado de emergência. A notícia é avançada pelo jornal Público.

O impedimento transitório está estabelecido num despacho do Ministério da Saúde que permite, no entanto, a "mobilização" dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos do SNS que pediram a rescisão dos seus contratos nas últimas semanas.

"A aferição das circunstâncias concretas em que a mobilização dos trabalhadores se venha a justificar, atenta a indispensável ponderação da sua adequação e proporcionalidade, deve ser feita pelos ditos serviços e estabelecimentos do SNS" e terá que ser "devidamente fundamentada quanto aos trabalhadores em causa e à essencialidade de sua mobilização", lê-se no despacho.

Segundo o jornal, pelo menos 18 enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), com experiência em cuidados intensivos, já viram os seus pedidos de exoneração suspensos.

Os 18 enfermeiros pediram a rescisão dos seus contratos para irem trabalhar para outras unidades, a maioria do setor privado, mas foram informados por e-mail sobre a suspensão dos processos enquanto durar o estado de emergência.

