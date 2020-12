“O primeiro-ministro, que manteve toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, sairá hoje do confinamento que cumpriu na Residência Oficial, em São Bento, retomando a atividade pública regular”, acrescenta a nota.

António Costa estava em isolamento profilático após ter estado em contacto em 16 de dezembro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, infetado com o novo coronavírus.

Em 19 de dezembro, o primeiro-ministro foi considerado contacto com exposição de alto risco à covid-19 pelas autoridades de saúde, que determinaram que teria de cumprir um período isolamento profilático até ao final do período de vigilância ativa de 14 dias.

“Na sequência da exposição a caso de covid-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efetuada por Autoridade de Saúde, este foi considerado contacto com exposição de alto risco”, referiu então em comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Antes desta decisão, António Costa já estava em isolamento profilático preventivo, após ter estado, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o Presidente francês.

Neste período, o chefe de Governo foi mantendo várias reuniões não presenciais por videoconferência, quer com membros do executivo, quer a nível europeu, e até participou nos tradicionais cumprimentos de Boas Festas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa já tinha testado negativo ao novo coronavírus em 17 de dezembro, num teste efetuado no âmbito da preparação da visita, entretanto cancelada, a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e às tropas portuguesas no Mali e República Centro Africana.

Portugal contabiliza pelo menos 6.751 mortos associados à covid-19 em 400.002 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.