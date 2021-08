Segundo os dados oficiais, França contabiliza hoje 1.099 doentes hospitalizados nos cuidados intensivos, enquanto 43 morreram devido à infeção do coronavírus Sars-Cov-2 desde sexta-feira.

Os hospitais registam, no total, 7.409 doentes de covid-19, acrescentaram as autoridades, sublinhando que a maioria dos pacientes que estão internados não está vacinada.

A situação é particularmente tensa nas províncias francesas não continentais, onde o nível de vacinação é mais baixo.

Em Martinica, foi adotado um novo confinamento da população para conter a curva ascendente de contágios, ao mesmo tempo que começam a ser transferidos doentes para a metrópole em aviões médicos, e noutras ilhas das Caraíbas foi imposto o recolhimento obrigatório.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.