“É preciso repensar o natal em família, repensa-se o natal em família. Não pode ser um natal com 100 pessoas, com 60 pessoas, com 50 pessoas, com 30 pessoas, divide-se o natal pelas várias componentes na família”, referiu.

Em Braga, à margem de uma visita ao hospital da cidade, Marcelo lembrou que o estado de contingência vigora até 15 de outubro e que o Governo vai reapreciar a situação e definir novas medidas a adotar a partir dessa data.

“É preciso que as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos. Essa tarefa significa cada qual por si fazer um esforço”, apelou.

Outra medida equacionada pelo Presidente foi a obrigatoriedade do uso de máscara também ao ar livre, designadamente em locais de maior ajuntamento de pessoas.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, terá de haver uma “precaução adicional, neste período de pico” da pandemia.

“Vamos fazer esse esforço”, apelou.