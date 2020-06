Na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia do novo coronavírus, Rui Santos Ivo, responsável pela Autoridade Nacional do Medicamento, “admitiu” que o medicamento “esteja a ser usado em Portugal em doentes infetados com covid-19”, notando ser necessário aguardar pela “análise dos dados” do estudo de Oxford, no Reino Unido.

“A dexametasona é um medicamento comum. Não se dirige especificamente à infeção por covid. O que demonstraram estes estudos, cujos primeiros dados foram divulgados, foi que, em doentes ventilados ou a precisar de oxigénio, com situações inflamatórias mais graves, há um efeito reduzido de mortalidade. É neste tipo de situação que parece que a dexametasona vai ser boa. O medicamento está em utilização no Serviço Nacional de Saúde”, afirmou.

De acordo com Rui Santos Ivo, nos primeiros quatro meses do ano, foram usadas em Portugal 200 mil unidades daquele medicamento.

“OS médicos poderão, em situações que considerem que se justifica, optar por esta administração”, observou.

O responsável do Infarmed alertou que, relativamente ao tratamento de doentes covid-19, o país deve “aguardar pela análise dos dados” abordados no estudo da Universidade de Oxford.

A intenção, explicou, é conhecer “em detalhe quais as condições consideradas na administração das terapêuticas destes doentes”.

Rui Santos Ivo adiantou ainda que a “monitorização regular indica que o medicamento está disponível” em Portugal.

“É uma situação perfeitamente assegurada”, disse.