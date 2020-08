Portugal tem 60 lares com utentes com COVID-19, num total de 523 idosos e 224 funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou hoje a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

"Temos a indicação que há 60 estruturas residenciais para idosos com utentes positivos, o que representa 2,4% do total. Há 523 utentes e 224 funcionários infetados", afirmou Jamila Madeira na habitual conferência de imprensa para atualização dos números da pandemia. Portugal registou mais seis mortes associadas à COVID-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que representa um aumento 0,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde hoje divulgado. "Temos agora uma taxa de mortalidade de 3,2% e relativamente a doentes com mais de 70 anos [essa taxa é de] 15,4%", adiantou também Jamila Madeira. Em relação aos profissionais de saúde até hoje foram infetados 4.401, dos quais 3.821 já estão recuperados. Quanto aos testes de despistagem à COVID-19, Jamila Madeira avançou que desde o início da pandemia, em março, já foram realizados quase dois milhões de testes (1,992 milhões). Continuar a ler Em agosto foram realizados, em média, 13,714 testes por dia. "Perante todos os números de hoje não podemos descurar a segurança em nenhum momento, nem em casa, no trabalho ou em férias. Como a DGS costuma dizer, o vírus não vai de férias" sublinhou. A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.