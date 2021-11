Na sua intervenção “Impacto da vacinação contra a covid-19 na população portuguesa: efeito observado” na reunião de peritos no Infarmed, em Lisboa, o epidemiologista afirmou que a transmissibilidade é elevada no país, com o número de casos a duplicar aproximadamente a cada 15 dias.

“Quando olhamos para as várias regiões verificamos que em comparação com a última reunião do Infarmed em que efetivamente estávamos numa situação contrária com praticamente todas as regiões com tendência decrescente, agora estamos com todas as regiões com uma tendência crescente”, salientou.

Segundo o responsável da unidade de investigação epidemiológica do INSA, os valores do ‘R’ (transmissibilidade) estão “elevados ou muito elevados”, estando alguns dias acima de 1,2 em algumas regiões.

“Olhando para as projeções da incidência, verificamos que a linha dos 240 casos por 100.000 habitantes vai ser atingida rapidamente em aproximadamente menos duas semanas se mantivermos esta taxa de crescimento, mas também podemos verificar que as linhas dos 480 e dos 960 podem ser atingidas em um mês ou dois meses se mantivermos sempre esta taxa de crescimento”, advertiu o investigador.