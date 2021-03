De acordo com o ‘site’ estatístico Our World in Data, Portugal é o sétimo país (com mais de um milhão de habitantes) com mais mortes por milhão de habitantes atribuídas à covid-19: 1.622.

Acima de Portugal neste indicador encontram-se República Checa (2.027 mortes por milhão), Bélgica (1.920), Eslovénia (1.871), Reino Unido (1.837), Itália (1.650) e Hungria (1.643).

Em termos de total de casos por milhão de habitantes, Portugal é o sexto país do mundo, com 79.446 casos, superado pela República Checa (123.385), Eslovénia (94.023), Israel (92.608), Estados Unidos (87.592) e Panamá (79.919).

Há um mês, Portugal era o país com maior número de novas mortes por milhão de habitantes com uma média de 20 óbitos diários nos sete dias anteriores, enquanto hoje é o 26.º país do mundo neste indicador, com 2,7 óbitos por milhão.

Quanto ao número de novos casos por milhão, a 08 de fevereiro Portugal era o sétimo país do mundo, com uma média diária de 344 casos nos sete dias anteriores, encontrando-se hoje na 57.ª posição mundial neste indicador, com uma média de 66,9.

O Our World in Data elabora as suas estatísticas a partir de dados recolhidos pela universidade norte-americana Johns Hopkins.