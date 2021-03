De acordo com os dados oficiais, quando analisado apenas o território de Portugal Continental a incidência situa-se nos 75,7 casos por 100.000 habitantes e o Rt em 0,84.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua do processo de desconfinamento iniciado na segunda-feira.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.

O último relatório sobre estes indicadores, divulgado na quarta-feira, dava conta que Portugal registava 90,3 casos de SARS CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,84. Considerando apenas Portugal continental, o índice de transmissibilidade era de 0,80 e a incidência de 79,1 casos.

Portugal registou hoje 11 mortes relacionadas com a covid-19, menos 10 do que na quinta-feira, e 568 novos casos de infeção com o novo coronavírus, mais 83, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria baixou para 789, menos 39 do que na quinta-feira.

Este é o valor mais baixo desde 07 de outubro, dia em que estavam internadas 764 pessoas.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 182 doentes internados, menos cinco do que na quinta-feira, o valor mais baixo desde 20 de outubro quando Portugal tinha 176 pessoas com covid-19 nestas unidades.

Os dados indicam ainda que 1.571 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 766.170 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.699 contabilizados hoje, menos 1.014.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.692.313 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.754 pessoas dos 816.623 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.