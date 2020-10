Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, desde o início da pandemia, em março, Portugal já registou 2.080 mortes e 86.664 casos de infeção, estando hoje ativos 31.397 casos, mais 693 do que no sábado.

A DGS indica que, das 13 mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Norte (sendo que esta zona lidera a tabela em número de novos casos) e uma no Alentejo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 843 pessoas (mais 12 do que nas últimas 24 horas), das quais 124 em cuidados intensivos (mais duas em relação a sábado).

O número de recuperados aumentou para 53.187 (mais 384 do que nas últimas 24 horas).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 329 novos casos de infeção, contabilizando a região 43.141 casos e 830 mortes.

A região Norte regista hoje mais 625 novos casos de COVID-19, totalizando 32.345 e 916 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais oito casos, contabilizando 6.995 infeções e 272 mortos.

No Alentejo foram registados mais sete novos casos, totalizando 1.630, com um total de 26 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 43 casos de infeção, somando 1.974 casos e 21 mortos.

A Madeira registou cinco novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 284 infeções, sem óbitos até hoje.

Na Região Autónoma dos Açores estão contabilizados 295 casos e 15 mortos desde o início da pandemia.

Sobre os Açores, o boletim da DGS inclui uma nota que refere que "o relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da região dos Açores, por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde".

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 39.401 homens e 47.263 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1041 eram homens e 1039 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

No sábado, Portugal registou o maior número de casos de infeção com o novo coronavírus (1.646) desde o início da pandemia e há quatro dias consecutivos que a contagem se mantém acima dos mil novos casos por dia.

créditos: Imagem do boletim da DGS

COVID-19 no Mundo

A pandemia causada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.074.055 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo um balanço diário da Agência France Presse (AFP), hoje divulgado.

Mais de 37.297.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. Pelo menos 25.763.900 pessoas são agora consideradas curadas, de acordo com o balanço feito pela AFP às 11:00 TMG (12h00 em Lisboa) com base em fontes oficiais.

Os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo. Alguns países testam apenas os casos graves, outros usam os testes prioritariamente para rastreamento e muitos países pobres têm capacidades limitadas de testagem.

No sábado, foram registadas 4.871 novas mortes por COVID-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e 343.734 novos casos de infeção em todo o mundo. Os países com mais mortes neste dia foram a Índia, com 918 casos, os Estados Unidos (735) e o Brasil (559).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em número de mortes (343.734) como de casos (7.719.254), segundo dados da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 3.062.983 pessoas foram declaradas curadas.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 150.198 mortos e 5.082.637 casos, a Índia, com 108.334 mortos e 7.053.806 casos, o México, com 83.642 mortos (814.328 casos) e o Reino Unido, com 42.760 mortos (590.844 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é o que tem maior número de mortes em relação à população, com 101 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (88), Bolívia (71) e Brasil (71).

A China continental (sem os territórios de Macau e Hong Kong) registou oficialmente um total de 85.557 casos (mais 21 nas últimas 24 horas) mantendo 4.634 mortos (não houve novas mortes) e 80.705 casos curados.

A América Latina e Caraíbas totalizavam hoje (até às 11h00 TMG) 368.186 mortes para 10.068.397 casos, a Europa 241.340 mortes (6.419.002 casos), os Estados Unidos e Canadá 223.985 mortes (7.899.280 casos), a Ásia 151.834 mortes (9.123.494 casos), o Médio Oriente 49.830 mortes (2.183.281 casos), a África 37.886 mortes (1.571.469 casos) e a Oceânia 994 mortes (32.435 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).