Portugal está a analisar com o Brasil a possibilidade de aliviar as restrições à entrada de passageiros provenientes do país sul-americano devido à pandemia de COVID-19, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva recebe o seu homólogo de Espanha, José Manuel Albares. Lusa