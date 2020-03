"Qualquer email, post nas redes sociais, contendo endereços de e-mail, moradas, números de telefone, contas bancárias ou nomes de funcionários ou dirigentes municipais que possa circular é por isso FALSO e não deve ser valorizado", denuncia num comunicado publicado na sua página oficial.

A autarquia refere que está a desenvolver várias ações de apoio aos hospitais, aos lares de idosos, aos cidadãos em situação de sem abrigo e a muitas outras instituições da cidade no âmbito da crise Covid-19, contudo, "não fez qualquer apelo público para que tais ofertas fossem centradas em qualquer email de funcionários ou supostos funcionários municipais".

O município salienta que "para já" não falta qualquer bem ou financiamento, nem está em causa o funcionamento de qualquer sistema vital na cidade e apela a que todos cidadãos que pretendem ajudar "apenas valorizem a informação que é difundida no portal de notícias do Porto e apenas nesse âmbito respondam a qualquer pedido de voluntariado ou outro que venha a ser feito e não foi feito".

"Por excesso de voluntarismo ou por tentativa de aproveitamento, há quem, com estes falsos apelos e pedidos, prejudique e ponha mesmo em causa a capacidade do município de atuar na sua tentativa de salvar vidas e auxiliar, em articulação com as restantes entidades, no desígnio de conter a epidemia", salienta a autarquia.