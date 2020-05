De acordo com a equipa de Rêgo Barros, o porta-voz não apresenta sintomas da covid-19 e está em isolamento na sua residência.

Rêgo Barros junta-se assim aos mais de 20 membros do atual Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, a contrair o novo coronavírus.

Em março, pelo menos 23 pessoas que estiveram com Bolsonaro numa viagem aos Estados Unidos da América (EUA) testaram positivo para o novo coronavírus, entre eles os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ambos com mais de 60 anos, além do secretário de Comunicação do Governo, Fábio Wajngarten.

Após regressar dessa viagem aos EUA, onde se encontrou com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, também Bolsonaro foi submetido a dois exames à doença, que resultaram negativo, segundo o próprio chefe de Estado.

Contudo, o Presidente do Brasil recusou-se a mostrar publicamente fotos, cópias ou os originais desses exames.