“Estamos a recuperar a atividade assistencial conforme vários planos previamente consignados e temos planos de recuperação que já superam os 30% de reagendamento das consultas, e da atividade assistencial mais no global”, avançou António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia em Portugal.

Questionado sobre o relato de alguns utentes do Serviço Nacional de Saúde, que revelam dificuldades na marcação de atos médicos adiados devido à pandemia da covid-19, o governante assegurou que estão a ser feitos esforços para evitar essas situações.

Esta recuperação da atividade assistencial, esclareceu, está a ser feita através de meios não-presenciais, do desfasamento de horários de atendimento e do reforço da atividade de equipas domiciliárias.

“Estamos a manter os planos de recuperação que tínhamos e vamos continuar com este plano de recuperação para que possa ser efetivamente realizado o mais celeremente possível”, disse Lacerda Sales, adiantando que também tem havido uma maior articulação com os cuidados de saúde primários para a realização de atividades de consulta hospitalar de forma descentralizada.

Sobre a situação particular do plano de vacinação, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, voltou a reforçar o apelo para que as famílias não deixem de levar as crianças aos centros de Saúde para que sejam vacinadas.