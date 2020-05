Na base das propostas, todos os partidos assinalam que já foram emitidas orientações e recomendações para a gestão de resíduos em situação de pandemia, mas queixam-se que estas não foram suficientemente divulgadas, e denunciam que existem equipamentos de proteção acumulados na via pública ou a ser colocados em ecopontos, impossibilitando a reciclagem dos restantes materiais dentro do contentor.

O projeto de lei do PCP visa que o Governo desenvolva, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, uma campanha divulgada através da comunicação social como publicidade institucional sobre a "separação, deposição de resíduos e armazenagem de resíduos em contentores, com especial destaque para o acondicionamento de equipamentos de proteção individual, que podem ou não conter contaminação biológica".

No documento, os comunistas estabelecem igualmente os "requisitos para operação de unidades de triagem de resíduos urbanos", referindo que os resíduos devem passar por uma quarentena de 72 horas, em local definido para o efeito, sempre que a triagem seja feita manualmente.

O PSD apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo que "desenvolva e divulgue, de forma ampla e com âmbito nacional, uma campanha integrada de comunicação - com recurso aos canais próprios e aos media tradicionais e digitais nacionais e redes sociais - com vista à sensibilização e formação das populações relativamente às práticas corretas a aplicar no acondicionamento e depósito de resíduos urbanos nesta fase crítica de risco para a saúde pública".

O objetivo é alertar "não só para o risco que estes [resíduos] poderão representar para os trabalhadores dos sistemas de recolha e tratamento de resíduos, mas também para as consequências ao nível da salubridade pública e ambiental e dos problemas que poderão advir de um acondicionamento e depósito inadequado de resíduos na rede de contentorização disponível".