A pessoa infetada esteve presente nos espetáculos "Concerto de Família - Quatro Famosas Notas Musicais", a 01 de março, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, "O Triunfo da Palavra" e "L'après-midi d'un Foehn", a 06 de março, e "Error 404", a 07 de março, estes três na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, no âmbito do festival Palheta - Robertos e Marionetas, disse à agência Lusa o diretor do Departamento de Saúde Pública Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), João Pedro Pimentel.

A ARSC apela a que os participantes nos eventos ocorridos naqueles concelhos do distrito de Aveiro contactem a Autoridade de Saúde através dos números de telemóvel 910 700 272 ou 910 700 762, uma linha dedicada temporariamente para os frequentadores daqueles eventos.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"As pessoas devem contactar esse número para que lhe sejam transmitidas informações e recomendações sobre como proceder em virtude de, entre os participantes desse espetáculo, ter sido detetado um doente confirmado com infeção pelo novo coronavírus", afirmou João Pedro Pimentel.

Do outro lado da linha estarão delegados de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

"A doença, apesar de poder ser grave, é benigna na maioria das vezes. Contudo, para proteger os doentes e a comunidade e evitar que a doença progrida ou se transmita a outras pessoas é necessário que cada um esteja atento aos sinais e sintomas e siga as instruções que lhe forem dadas", referiu.

As medidas poderão ir do isolamento profilático a uma vigilância mais passiva, entre outros, disse.

"Não há razão para se ficar preocupado com este apelo. Razão haveria se as pessoas não fossem contactadas", vincou.

Segundo João Pedro Pimentel, foi diagnosticado o Covid-19 ao doente infetado na madrugada de domingo para segunda-feira.

A Câmara de Ílhavo anunciou esta madrugada que suspendeu até ao dia 22 todos os eventos culturais promovidos nos espaços geridos pelo projeto cultural municipal, bem como as iniciativas para crianças e jovens, escolas e comunidade sénior.