Esta é uma das medidas que o CHVNG/E está a implementar de forma a poder permitir a presença de acompanhantes nos partos, sendo que os pais terão de cumprir isolamento entre o teste e o momento do parto de forma a não haver risco de contaminação neste período.

"Tão necessário como prestar os melhores cuidados aos nossos utentes, neste período pandémico, é conseguirmos voltar a humanizar estes mesmos cuidados. Trabalhamos diariamente para assegurar às futuras mamãs de Gaia que darão à luz nas melhores condições, com a presença do pai, rodeadas de quem mais amam", refere o presidente do Conselho de Administração do CHVNG/E, Rui Guimarães.

O responsável considera que "não se pode deixar que o vírus roube momentos tão importantes nas vidas das pessoas", razão pela qual a Unidade Materno-Infantil do CHVNG/E está a implementar procedimentos que permitam aos pais acompanharem as grávidas no momento do parto.

No entanto, alerta ainda esta instituição hospitalar, "poderá haver situações em que o rápido trabalho de parto possa condicionar esta presença".