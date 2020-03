A Câmara de Paços de Ferreira pediu ao Ministério da Educação a interrupção das atividades letivas no concelho, no âmbito das medidas preventivas do novo coronavírus, informou hoje aquele município do distrito do Porto.

Em comunicado, a Câmara refere que foi enviado um ofício "solicitando a interrupção imediata das aulas, antecipando-se desta forma o período de férias da Páscoa", medida que resulta do facto de existirem nas escolas do concelho "muitos alunos e professores provenientes de Lousada e Felgueiras", concelhos vizinhos onde foram encerrados os estabelecimentos de ensino. A autarquia determinou, também, o encerramento de vários edifícios municipais, incluindo piscinas, pavilhões, biblioteca e mercado, mantendo-se apenas em funcionamento os Paços do Concelho, como medida preventiva no âmbito do novo coronavírus. Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra. A decisão do presidente Humberto Brito, informa a autarquia, abrange a Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira, a Casa da Cultura de Freamunde, museu municipal, Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins, piscinas de Paços de Ferreira e Freamunde, pavilhões desportivos e mercado municipal. Em comunicado enviado à Lusa, informa-se que "os serviços da Câmara de Paços de Ferreira devem ser procurados pelos munícipes apenas para situações urgentes", devendo-se privilegiar o contacto via telefone ou correio eletrónico. Procedeu-se também à suspensão de todas as feiras, mercados e eventos organizados e promovidos pela Câmara de Paços de Ferreira. Aquelas medidas vigorarão, pelo menos, até ao final deste mês, assinalando-se que foram tomadas na sequência de outras decretadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e "dada a proximidade geográfica aos concelhos de Lousada e Felgueiras, onde foram detetados casos positivos. A autarquia apela "a todas as pessoas que adotem e promovam comportamentos serenos e responsáveis, por forma a não colocar em risco a saúde de todos". A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram. Continuar a ler Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte. Foram também encerrados estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes de Lousada e Felgueiras foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Coronavírus: como passou de animais para humanos? Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.