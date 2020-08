O proprietário desse último espaço, Renato Santos, é, aliás, um dos críticos da segunda quinzena do cerco e do "desgoverno atual" da Câmara de Ovar. "Levámos com o que se pode considerar três 'pandemias' em menos de um ano: obras à porta mal abrimos, depois a covid-19 e, quando íamos reabrir, obras outra vez, porque as primeiras não ficaram em condições", explica.

Mesmo com uma classificação de 5 estrelas na plataforma "TripAdvisor", o empresário garante que "um restaurante pequeno não aguenta isso", e diz-se dececionado com a postura do presidente da Câmara - "fez umas 100 refeições por dia sempre no mesmo sítio durante o cerco, sem ajudar os outros restaurantes, e disse que vinha falar connosco quando viu que íamos fechar, mas até hoje nem uma palavra de conforto ou consideração" -, defendendo que Ovar tem que aprender com o Porto, onde "o [autarca] Rui Moreira dá ajudas aos comerciantes que têm obras ao pé da porta".

Também Maria José Figueiredo, do pronto-a-vestir "Alta Costura", perdeu muitos clientes porque "as pessoas estão a poupar nos gastos com receio do que ainda vem aí" e, tal como Renato Santos, deparou-se com um senhorio intransigente que "não baixou nem um cêntimo à renda", pelo que, "mesmo com a porta fechada, as despesas foram as de sempre e a Câmara não ajudou ninguém com um tostão".

Sintetizada, a lista de reclamações é esta: faz falta "animação nas ruas do comércio tradicional", pedem-se "desfiles de moda com lojas locais como se faz noutros concelhos" e é preciso mostrar que "a terra não é só carnaval, pão-de-ló e azulejo", o que passa por mudar a estratégia de comunicação da autarquia.

"É só promoção ao Salvador Malheiro: muito ‘show off', tudo para o umbigo dele e nem uma ideia concreta para ajudar os comerciantes. Se recebi alguma ajuda neste tempo todo, foi da [associação empresarial] SEMCA e os únicos políticos que cá passaram foram os do CDS", revela.

Mais otimista está Marco Resende, gerente da cafetaria "Twelve": aumentou a esplanada, investiu em divisórias de acrílico já a pensar que as pandemias podem tornar-se frequentes, vem recebendo "mais turistas espanhóis do que era costume" e declara que "a cidade agora está mais bonita", depois do arranjo urbano após o cerco.

O que lhe custa é o desamparo de alguns clientes: "Chego a fazer de psicólogo. As pessoas mais velhas agora saem muito pouco de casa, vêm uma vez por semana tomar café à rua e depois percebe-se que precisam de conversar - estão muito sozinhas e transtornadas".

Outro destino terapêutico é o horto EuroPlantas: o coproprietário Alberto Soares diz que vai fechar o ano com quebras de "30 a 40% no negócio", mas não recorreu ao ‘lay-off’, tem as caixas registadoras com vários clientes em fila e reconhece que o parque de estacionamento tem estado mais cheio, como antes só se via pelo Dia da Mãe ou Domingo de Ramos.

O centro comercial Dolce Vita também retoma o ritmo pré-covid, estimulado por uma nova esplanada ao ar livre. A administradora Marta Félix admite até "grande esperança no futuro, devido ao investimento de dois milhões de euros que a White Sand Capital está a aplicar na transformação do espaço".

