Com 70 postos de controlo fronteiriço nos limites desse município do distrito de Aveiro com os concelhos contíguos de Espinho, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Estarreja, as filas de carros sucedem-se e cerca de 90 agentes da GNR questionam os automobilistas sobre os motivos da sua deslocação.

António Pereira foi um dos que ficou chateado por ter visto barrada a sua saída e, por telefone, explica à Lusa: "O meu pai vive em Santa Maria da Feira, tem Alzheimer e está com acompanhamento domiciliário até às 16:00, mas depois dessa hora era eu que ficava com ele e a polícia não me deixa passar. Então isto do acompanhamento de familiares idosos não era uma das exceções?".

Na rua, António vê as vizinhas a fazer caminhadas, avisa-as que as instruções das autoridades são para que todos fiquem em casa e ouve de resposta que "isso era o que faltava". Daí a sua perspetiva irritada de que "as pessoas não sabem o que fazer, não têm informação suficiente e preocupam-se sobretudo é com os supermercados" - onde as filas são enormes "e está toda a gente assustada, em pânico, com medo de não ter o que comprar para se aguentar em casa tempo suficiente".

Fernanda Castro também está desiludida com a desorganização da quarentena" e explica: "Eu sou cozinheira num lar de idosos da Feira e achava que tinha direito a ir trabalhar, porque ser uma área relacionada com a Saúde e assistência a pessoas vulneráveis, mas não me deixaram passar".

A entidade patronal pediu-lhe que fosse à Junta de Freguesia de Esmoriz, em Ovar, solicitar "um documento que a autorizasse a passar", mas não surtiu efeito: "Claro que a Junta me disse que não tem poder para isso. O que é que eles sabem da minha vida? Entretanto os meus chefes ficaram de me enviar um email a dizer que funções exerço e que precisam de mim, mas a GNR já me avisou que isso tanto pode funcionar como não valer de nada".

Andreia Silva está mais serena e, embora fechada há alguns dias com mercearia suficiente na despensa, voltou a reforçar o abastecimento esta terça-feira, quando soube que a quarentena obrigatória e o controlo de fronteira iam ser implementados.

Está a dar aulas pela internet e explica que a decisão surgiu logo após a informação de que dezenas de funcionários da empresa Yazaki Saltano Ovar estavam em quarentena: "Como temos muitos alunos que trabalham lá, decidimos logo passar as aulas para este formato e, tirando algumas dificuldades na segunda-feira durante o pico de utilização da plataforma [de ensino à distância utilizada], tem tudo corrido muito bem, em direto".