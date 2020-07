“Eu acho que é um dever cívico de cada um de nós” fazer este período de quarentena e com isto “não estou a dizer para as pessoas não se deslocarem, não verem os seus familiares, porque isso também é importante. Não podemos acabar com todos os afetos por causa de uma infeção”, mas ter o “máximo de cuidado possível”, disse à agência Lusa a subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).

Segundo a médica da Consulta do Viajante, as deslocações dentro ou fora do país devem ter sempre em consideração o número total de casos de covid-19 por milhão de habitantes. “Quando as pessoas vão essencialmente de um sítio onde há mais casos para outros onde praticamente não existem, aí podemos ter um problema”.

Merecem atenção especial alguns países que ainda têm um número considerável de novos casos diários como a Suécia, Reino Unido, Itália, Espanha, França, Alemanha ou Bélgica.

O mesmo se passa quando as pessoas se deslocam de zonas citadinas para zonas rurais. “Vamos viver com esta epidemia uns anos ainda, portanto, há duas coisas que temos de ter na cabeça: Primeiro, é que não vamos conseguir estar fechados os anos que vêm até termos uma vacina, um tratamento ou seja o que for. Nem nós nem a nossa economia aguenta”.