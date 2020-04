“Temos de fazer um grande esforço para recuperar os doentes que não foram observados e isso é possível, mas não é fácil. Implica um plano muito rigoroso porque não podemos retornar à realidade muito de repente. Imaginemos que amanhã eram abertas todas as consultas de uma vez, isto era um grande centro comercial com milhares de pessoas a circular”, disse Miguel Guimarães.

O bastonário, que falava aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital de São João, na qual esteve ao lado da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e do presidente do conselho de administração desse hospital do Porto, apelou a uma “concertação de esforços” e disse “compreender” as declarações de hoje da ministra da Saúde.

“Provavelmente vai ser necessário o apoio do setor social e do setor privado durante dois a três meses. Estou convencido que se estivermos todos juntos e se trabalharmos em equipa vamos conseguir rapidamente recuperar”, disse Miguel Guimarães.

A ministra da Saúde apontou que vai recorrer mais aos privados para recuperar o atraso na atividade do Serviço Nacional de Saúde suspensa por causa da covid-19 e que a retoma no serviço público deve começar pela cirurgia de ambulatório.

“Não creio que o SNS seja capaz sozinho [de recuperar a atividade suspensa]”, afirmou Marta Temido, numa entrevista do podcast do PS “Política com Palavra”, hoje divulgada.

Questionada sobre se será preciso recorrer mais aos privados para recuperar [a atividade], Marta Temido disse: “Essa intenção existe, é clara e vamos acioná-la”.