"Os cidadãos podem manter a confiança na eficácia e segurança das vacinas, bem como nas novas recomendações relacionadas com a idade, à luz da atual evidência científica", refere a nota.

"Ainda assim, importa clarificar com rigor, transparência e celeridade a situação relacionada com os indivíduos previamente vacinados e que se encontram a aguardar a administração da segunda toma", lê-se no comunicado.

"O plano de vacinação, a segurança das vacinas e os mecanismos de farmacovigilância são dossiers que devem ser geridos de forma integrada e que são críticos para a recuperação da saúde e economia dos vários países", alerta o organismo.

"A divulgação das decisões sobre as diferentes vacinas deveria ser acompanhada da respetiva fundamentação técnica dos pareceres do INFARMED, DGS e Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, como forma de reforçar a transparência e a tranquilidade junto dos cidadãos", sugere ainda.

"Portugal, ao presidir nesta fase ao Conselho da União Europeia, tem a vantagem de poder trabalhar posições de convergência com os vários países, para que a Europa encontre pontos de união, coesão e coerência nas decisões tomadas relativamente às vacinas e ao combate global a esta pandemia, sem esquecer a proteção dos países mais desfavorecidos, em concreto a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", conclui a nota.