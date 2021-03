Segundo a Autoridade Regional de Saúde, dos 10 casos reportados em São Miguel, oito foram registados no concelho de Ponta Delgada (seis na freguesia dos Arrifes, um em São Pedro e outro da Fajã de Cima) e dois casos são do concelho da Lagoa, todos em contexto de transmissão comunitária.

Já na ilha Terceira, foi registado um novo caso positivo, referente a um viajante, não residente, proveniente de um voo militar americano que chegou na segunda-feira, com teste positivo ao 6.º dia. O doente encontra-se alojado na Base das Lajes.

Os casos positivos hoje registados, resultam de 1.542 análises realizadas nos laboratórios convencionados.

Também nas últimas 24 horas foi registada uma recuperação em São Miguel, na freguesia do Pico da Pedra, concelho da Ribeira Grande.

Ainda de acordo com os dados divulgados pela Autoridade de Saúde Regional, três doentes infetados com o novo coronavírus continuam internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e estão em vigilância ativa 1.236 pessoas.

A região tem atualmente 97 casos de covid-19 ativos, sendo 92 em São Miguel, três no Pico e dois na Terceira.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados 4.000 casos de infeção nos Açores, recuperaram da doença 3.767 pessoas e registaram-se 29 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.649.334 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.669 pessoas dos 813.716 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.