Em conferência de imprensa a partir da sede da OMS, em Genebra, transmitida ‘online’, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para os “números trágicos”, que indicam que já morreram mais de 20 mil pessoas.

Por outro lado, o responsável disse que já recuperaram da doença mais de 100 mil pessoas.

Afirmando que já falou com os líderes dos países mais desenvolvidos do mundo (G20), no sentido de ajudarem na luta contra a doença, que só pode ser vencida com a solidariedade e cooperação de todos, Ghebreyesus reiterou a necessidade de isolamento dos doentes e de afastamento social e alertou para o uso de medicamentos para combater a doença não apropriados.

“Temos que seguir as provas e não ir por atalhos”, alertou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até quinta-feira.