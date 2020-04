Durante um encontro ‘online’ para a comunicação social com a participação de peritos da OMS, da África do Sul e do Gana sobre o surto de covid-19, a diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, deixou um apelo: “Não podemos simplesmente voltar ao que era antes do surto”.

“Os bloqueios nacionais e regionais contribuíram para abrandar a propagação da covid-19, mas esta continua a ser uma ameaça considerável para a saúde pública”, disse Moeti.

A propósito do abrandamento dos bloqueios, que começa a registar-se em alguns países, a especialista referiu que se os Governos acabarem abruptamente com as medidas, os países arriscam-se a perder os ganhos que fizeram até agora contra a pandemia.

Até hoje, a África registou mais de 36.000 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e mais de 1.500 mortes. A África Ocidental e Central são as regiões que suscitam maior preocupação, com 11.000 casos e 300 mortos.

Na semana de 13 de abril, os casos aumentaram 113% na África Central e 42% na África Ocidental.

Mas os piores receios das autoridades de saúde pública e dos Governos ainda não se concretizaram. Até agora, a África tem sido poupada a uma explosão nos números de casos da doença.