Também os principais equipamentos culturais do concelho, nomeadamente o Quartel das Artes, Radiolândia - Museu do Rádio, Museu de Etnomúsica da Bairrada e Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro começam a exibir o selo Clean & Safe Património Cultural, do Turismo de Portugal, que distingue os equipamentos que respeitam as normas da Direção-Geral da Saúde para o combate à progressão da pandemia.

"Esta é mais uma medida no âmbito do combate à pandemia da covid-19, dotando os nossos munícipes de uma peça de proteção imprescindível para evitar o contágio, de acordo com a legislação atual e as normas sanitárias da Direção-Geral da Saúde", avança o presidente Duarte Novo, sobre a distribuição de máscaras certificadas.

Pelo seu lado, Lília Ana Águas, vereadora da Cultura, destaca a importância da colocação nos equipamentos culturais dos selos Clean & Safe Património Cultural.

"Vem na sequência das medidas que já implementámos com o objetivo de encontrar o maior equilibro possível entre garantir o menor risco de contágio e propagação da covid-19 e a prestação do maior número possível de serviços às pessoas, em condições de segurança", justifica.

O selo Safe & Clean é atribuído aos equipamentos culturais municipais, entre outros estabelecimentos e entidades, que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde, no sentido de evitar a contaminação dos seus espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).

Duarte Novo garante que a Câmara continuará a tomar medidas para proteger a população. Sobre as máscaras reutilizáveis, garante que o processo de certificação pelo CITEVE "atrasou o processo de aquisição", mas destaca as vantagens de uma máscara que pode ser lavada até 25 vezes sem perder a qualidade.

"Desde o primeiro momento que decidimos que só entregaríamos à nossa população máscaras que fossem certificadas, garantindo assim a máxima proteção possível", explica.

As máscaras de proteção, que mantém as suas características até 25 lavagens, podem ser levantadas em seis locais, nomeadamente em Oliveira do Bairro (Quartel das Artes, das 09:00 às 14:00), Bustos (Radiolândia - Museu do Rádio, das 14:00 às 19:00), Troviscal (Museu de Etnomúsica da Bairrada, das 14:00 às 19:00), Mamarrosa (Instituto de Educação e Cidadania, das 10:00 às 19:00), Oiã (Polo de Leitura de Oiã, das 14:00 às 19:00) e Palhaça (Polo de Leitura da Palhaça, das 14:00 às 19:00).

Os munícipes interessados, com mais de 18 anos, devem dirigir-se ao local de levantamento da sua freguesia de residência, levando consigo o seu Cartão de Cidadão (CC).

"Caso queira levantar mais máscaras para outras pessoas que estejam impossibilitadas de o fazer, o munícipe deverá apresentar também o CC de cada uma delas", esclarece a autarquia.

O CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal) é uma entidade independente, habilitada a emitir declarações de conformidade para este produto, em conformidade com as especificações técnicas determinadas pela Direção-Geral da Saúde, INFARMED, ASAE e IPQ, "no que diz respeito à respirabilidade e capacidade de filtração de partículas para máscaras utilizadas no contexto da pandemia covid-19".