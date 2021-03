O Programa “Estamos Juntos” foi aprovado esta manhã, por unanimidade, na reunião do executivo municipal, presidido pelo socialista Hugo Martins e assenta em quatro eixos de apoio.

Um dos eixos contempla a manutenção e o reforço de medidas de apoio já implementadas pelo município, como a isenção de juros de mora nas rendas de habitação social, a suspensão das taxas relativas à ocupação de espaço público e a manutenção do Fundo de Emergência Municipal.

Está igualmente previsto um apoio extraordinário às associações e instituições particulares de solidariedade social no valor de 53 mil euros, que soma a uma verba de cerca de meio milhão de euros que é transferida anualmente pela Câmara de Odivelas a estas entidades.

Um terceiro eixo diz respeito a um apoio extraordinário ao movimento associativo desportivo, cultural e juvenil no valor de 37 mil euros, que acrescem aos 275 mil já previstos ao abrigo do Programa de Apoio Municipal de Odivelas.

O último eixo do programa prevê a criação de um Fundo Municipal de Emergência Empresarial (FMEE), no valor de 500 mil euros.

O FMEE de Odivelas vai contemplar as empresas que tenham tido um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros e uma quebra de receitas igual ou superior a 35% em 2020.

Nesse sentido, está previsto um apoio à tesouraria das empresas, a fundo perdido, no valor de 100 mil euros e à modernização e resiliência de 400 mil.

Relativamente ao apoio à tesouraria, cada empresário poderá receber, após submissão de candidatura, entre 500 a mil euros.

Já no que concerne à modernização e resiliência, o objetivo passa por apoiar as candidaturas que sejam referentes a projetos de investimento para dar resposta à pandemia de covid-19, como a criação de espaços para ‘take-away’, de um sítio eletrónico para venda ‘online’ e a instalação de esplanadas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS) destacou a importância destas medidas para “minimizar os impactos nefastos” da pandemia.

“Sem dúvida que é um apoio que, em complemento com as medidas que o Governo vem implementando, consegue chegar de uma forma mais efetiva e mais rápida a quem precisa, face à sua proximidade”, apontou o autarca.

Na reunião de hoje, a Câmara Municipal de Odivelas aprovou também, por maioria (votos favoráveis do PS e do PSD e abstenção da CDU), um apoio extraordinário ao setor local do táxi, no valor de 40.464 euros.

“Todos os operadores de táxi do município pagam mensalmente à Rádio Táxi um valor de 112 euros e 40 cêntimos. O município vai-se substituir no pagamento dessa prestação mensal aos 60 operadores de táxi durante seis meses”, explicou Hugo Martins.

