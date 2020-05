Na conferência de imprensa diária sobre a evolução da doença no país, o coordenador do COES, Dionísio Cumba, confirmou a existência de mais duas vítimas mortais devido à COVID-19, elevando para seis o número de mortos registados no país.

O médico guineense disse também que o número de recuperados aumentou para 42, enquanto o número de infeções se manteve nos 1.038.

Dionisío Cumba precisou que nas últimas horas não foram feitas análises a amostras de casos suspeitos, aguardando-se a chegada de material de laboratório proveniente de Lisboa.

Na segunda-feira, o COES registou mais 48 novas infeções no país e não 42 como inicialmente tinha anunciado, elevando para 1.038 os casos registados com COVID-19 no país.

No âmbito do combate à pandemia, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, decretou o estado de emergência, até 26 de maio, e o recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00 no país.