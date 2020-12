“Nesta altura estão infetados 50 utentes e 10 funcionários. O maior número de casos no concelho está registado neste lar”, referiu Luís Vitorino.

De acordo com o boletim diário publicado pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet, o concelho de Marvão apresenta 76 casos ativos, tendo sido confirmados 100 casos desde o início da pandemia.

“Os serviços municipais da Câmara de Marvão têm estado a acompanhar a situação, têm a listagem onde as pessoas infetadas se localizam. As pessoas estão a cumprir o isolamento profilático”, sublinhou o autarca.

“Há vários casos nas freguesias, mas não há necessidade de adaptar novas medidas, estando fora de questão avançar com uma cerca sanitária”, acrescentou.

O concelho de Marvão, com 3.300 habitantes, encontra-se em risco extremamente elevado, segundo a definição utilizada pelo Governo.

Na sequência do surto no lar da SCMM, uma utente da instituição morreu no início deste mês, disse à Lusa na altura a diretora do equipamento, Filipa Tavares.

O lar conta com um total de 91 utentes e 60 colaboradores.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), o distrito de Portalegre conta com um total de 40 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 576 casos ativos, 1.044 casos recuperados e 29 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 173 casos. Seguem-se Marvão, com 76 casos ativos, Gavião (59), Castelo de Vide (50), Nisa (43), Crato (41), Alter do Chão (37), Elvas (25), Campo Maior (19), Ponte de Sor (16) e Monforte (15).

O concelho de Arronches tem oito casos ativos, Avis e Fronteira seis cada, e o concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até hoje 33.641 testes de diagnóstico no distrito.