“Rompeu o nosso recorde de 40 dias sem casos”, começou assim a conferência de imprensa o diretor dos Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, numa referência à mulher sul-coreana, de 26 anos, trabalhadora não residente no território, que visitou a família do namorado português no Porto.

“Não fiquem desiludidos, temos de continuar”, apelou Lei Chin Ion à população, reforçando: “Temos de manter firme a prevenção”.

A preocupação das autoridades prende-se agora com a prevenção dos casos importantes e, por essa razão, anunciaram hoje que a partir da meia-noite de terça-feira quem chegar ao território, com exceção da China continental, Taiwan e Hong Kong, terá de ficar em quarentena de 14 dias.

Esta decisão, assim como a reavaliação da data do reinício das aulas, prende-se com o facto de o território ter registado no domingo um novo caso de novo coronavírus, a sul-coreana que esteve em Portugal.

O namorado português já realizou o teste e não está infetado, apontaram hoje as autoridades.

Quanto à sul-coreana, encontra-se agora em isolamento no hospital e a situação clínica da paciente é considerada estável e já não tem febre.

As autoridades afirmaram que a mulher usou máscara facial durante as suas deslocações em Macau, no sábado e domingo.

Sete pessoas são consideradas de contacto próximo com a paciente e as autoridades apelaram ainda às pessoas que estiveram nos voos do Porto ao Dubai e de Dubai a Hong Kong que contactem os Serviços de Saúde.

As autoridades revelaram hoje que a mulher sul-coreana, hospedeira de bordo da Air Macau, esteve em casa do namorado no Porto durante a estadia dos dois em Portugal e no dia 10 a 11 de março estiveram em Lisboa, deslocando-se de comboio.

A mulher saiu de Macau no dia 30 de janeiro “com o seu namorado para visitar familiares no Porto”, explicaram as autoridades de saúde da Região Administrativa Especial de Macau.

No dia 13 de março, chegou a Hong Kong proveniente do Porto, com escala no Dubai, no voo n.º EK380 de Dubai para Hong Kong e ocupando o lugar 31J”, detalharam, em comunicado, no domingo.

“Por volta das 00:30 do dia 14 de março, a doente chegou a Macau através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e no mesmo dia começou a manifestar tosse ligeira", tendo-se deslocado ao Centro Hospitalar Conde de São Januário. Foi submetida ao teste e foi diagnosticada com a infeção com o novo coronavírus.

Antes desta confirmação, Macau registava dez casos de infeção com o vírus da Covid-19, tendo todos já recebido alta hospitalar. Agora, são 11 o número de pessoas em Macau infetadas desde que o surto começou.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Coronavírus: como funciona a sala de pressão negativa?