"Preciso do turismo como o ar que respiro, mas também da saúde para poder viver", disse Joan López, que administra um quiosque em frente à Sagrada Família, um dos lugares mais visitados da cidade.

O aumento das infecções nos últimos dias na região de Barcelona fez com que as autoridades instassem os seus habitantes a ficar em casa. Por enquanto, é uma recomendação, mas poderia ser o prelúdio de medidas mais rigorosas.

As autoridades catalãs também proibiram reuniões de mais de dez pessoas, reduziram a capacidade de bares e fecharam teatros, cinemas e outros locais de entretenimento. Todos os anúncios foram ratificados por um juiz.

Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 28.400 mortes, impôs severos confinamentos em meados de março, mas desde que as restrições foram levantadas em 21 de junho, houve uma aceleração das infecções e atualmente há mais de 150 focos ativos no país, principalmente na Catalunha e na região vizinha de Aragão.

Em França, onde a partir de segunda-feira será obrigatório o uso de máscara em lugares públicos, não descarta um novo encerramento da fronteira com Espanha, segundo declarações do primeiro-ministro francês, Jean Castex.

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, declarou que, perante a nova subido de casos no país, a obrigação do uso de máscara "engloba o comércio, os estabelecimentos que recebem público, mercados cobertos, bancos".

"As medidas pessoais de prevenção e os exames médicos continuam a ser essenciais para lutar de maneira eficaz contra o vírus", continuou o ministro pelo Twitter

Reabertura de Machu Picchu em dúvida

Segundo a ONU, a pandemia fará com que mais 45 milhões de pessoas fiquem na pobreza na América Latina e no Caribe.

Na América Latina, as infecções superam 3,7 milhões e já existem mais de 159.000 mortes. Os longos confinamentos e o pessimismo generalizado na região devido ao avanço do coronavírus e ao desastre económico alimentaram descontentamentos e protestos em alguns lugares, como Chile e Bolívia.

No Brasil, o mais afetado na América Latina, com 2,04 milhões de casos e quase 78.000 mortes, a evolução da pandemia entrou num "plateau", segundo um alto funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Peru, segundo país mais atingido na América Latina (atrás do Brasil) com mais de 349.000 casos e quase 13.000 mortes, o governador de Cusco, Jean Paul Benavente, testou positivo para o vírus no meio da subida de casos na região andina, o que colocou em dúvida o plano de reabertura de Machu Picchi em 24 de julho.

O anúncio soma-se a um novo confinamento da província de La Convención, em Cusco, vizinha turística da cidadela inca, que voltará a respeitar a quarentena somente três semanas após o fim.

Os Estados Unidos, de longe o país mais atingido no mundo pelo coronavírus em números absolutos, registou na sexta-feira um aumento recorde de infectados: 77.638 em 24 horas. O país já regista 3,64 milhões de doentes e quase 140.000 mortes.

Enquanto isso, em Israel, milhares de manifestantes protestaram na noite deste sábado em Jerusalém e Tel Aviv contra a gestão da pandemia e a corrupção do governo, que acusam de estar "desconectado da realidade".