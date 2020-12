A Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceu hoje que a nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido não é a mesma que foi descoberta na África do Sul.

A confusão surgiu do facto de as duas estirpes terem sido identificadas quase em simultâneo. "Os vírus sofrem mutação, é natural e temos que esperar por isso", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.