“É preciso uma resposta pública forte que compreenda que esta crise é profunda, afeta todos os setores”, defendeu.

Também nesta área, Catarina Martins espera respostas do orçamento suplementar para garantir que apoios como este da Câmara de Lisboa existem “em todo o país e chegam a toda a gente”.

“O Governo anunciou um aumento do fundo que faz o apoio, mas de apenas 40% das refeições e isso não chega. Só aqui em Lisboa, de responsabilidade da autarquia, do pelouro que o Bloco de Esquerda ocupa na Câmara de Lisboa, passaram de 300 para 15 mil refeições. Isto não é um pequeno aumento. É mesmo preciso, decididamente, compreender a emergência social e ter um grande aumento da resposta e o orçamento suplementar deve dar essa resposta”, apelou.

Se para um município da dimensão de Lisboa “é complicado”, a coordenadora do BE lembra que “há autarquias que têm muito menos dinheiro do que Lisboa e, portanto, se não tiverem essa solidariedade do resto do país não vão conseguir dar essa resposta social”.

Catarina Martins fez questão de começar por “agradecer a todas as pessoas”, não só nestas cantinas, mas em todo o país, “que organizaram respostas públicas inovadoras para não deixar as pessoas cair, para estarem lá quando alguém perdeu tudo”.

“As pessoas que aqui estão trabalham incansavelmente, trabalharam sempre. No estado de emergência, quando era difícil viajar, fizeram-no, estão aqui dedicadas e queremos agradecer a estes trabalhadores e dizer que também está na hora de pessoas que têm estas funções essenciais terem salários que respondam por aquilo que fazem porque como sabem têm dos salários mais baixos deste país”, disse.