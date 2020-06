"O surto de Pequim (…) está relacionado a vírus que circulam na Europa", escreveu a Nextstrain na rede social Twitter, com base na análise dos dados partilhados pelo Governo chinês.

A mesma fonte detalhou que uma comparação com outras mutações virais aproxima estas sequências com as identificadas em Portugal, Grécia e na República Checa.

O diretor assistente do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) da China, Zhang Yong, afirmou hoje, em comunicado, que "os resultados de pesquisas preliminares de sequenciamento genético mostram que o vírus identificado em Pequim veio da Europa (…), mas é mais antigo do que os vírus que circulam atualmente na Europa".

O diretor do CDC, Gao Fu, disse anteriormente à imprensa chinesa que o vírus poderá ter começado a espalhar-se em Pequim no início de maio.

A China disse hoje que publicou as sequências genéticas das três mutações do novo coronavírus, detetadas no novo surto que atingiu Pequim na semana passada, a partir do maior mercado abastecedor da cidade.

O Centro de Controlo de Doenças do país asiático afirmou que as sequências foram enviadas para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a iniciativa global GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), que ajuda na partilha de informações entre países sobre a covid-19.

Pelo menos uma das mutações identificadas no mercado de Xinfadi, em Pequim, revelou similaridades com as variantes da covid-19 encontradas na Europa, segundo as autoridades chinesas.