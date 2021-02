O centro de vacinação de Murça entra hoje em funcionamento e o de Alijó abre na quarta-feira, e o objetivo é também ampliar a capacidade de resposta do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Marão – Douro Norte.

“O executivo municipal defendeu a existência de um centro de vacinação local, para evitar que as pessoas, especialmente as mais idosas e vulneráveis, tenham que se deslocar para receber a vacina”, afirmou hoje, em comunicado a autarquia de Murça.

Até agora os utentes tinham que se deslocar ao Douro Regia Park, em Vila Real, onde o ACeS instalou o primeiro espaço de vacinação contra a covid-19 para servir os sete municípios do Douro Norte.

A câmara de Murça disse que disponibilizou e equipou as instalações do pavilhão desportivo municipal e que assegurou também o acompanhamento médico.

Durante o dia de hoje vão ser vacinados, naquele concelho, 102 idosos com mais de 80 anos e 60 doentes crónicos com mais de 50 anos.

Em Alijó, a vacinação vai efetuar-se no pavilhão municipal e a autarquia disponibilizou “estruturas de apoio, equipamentos informáticos e recursos humanos para garantir uma resposta adequada às necessidades”.

“Entendemos que a vacinação deveria ser feita no nosso concelho, de modo a evitar que os nossos munícipes tivessem de fazer viagens longas até ao centro de vacinação distrital. Os grupos prioritários que estão agora a receber a vacina requerem cuidados especiais e, por isso, queremos promover e assegurar o seu bem-estar”, sublinhou o presidente Câmara, José Rodrigues Paredes.

A infraestrutura possui uma área de receção, postos de vacinação, salas de espera e de observação, onde os utentes irão aguardar 30 minutos após a administração da vacina, para vigilância e recobro.

O contacto com os utentes e agendamento da vacinação é da responsabilidade ACeS Douro Norte e o município salientou que continua a assegurar o transporte dos munícipes que o solicitarem, a partir das suas aldeias até à vila.

A autarquia informou ainda que, a partir desta semana, todos os utentes do concelho serão vacinados em Alijó, mesmo que a convocatória para a vacinação por mensagem ainda indique Vila Real.

Entre 28 de dezembro e 17 de fevereiro foram vacinadas cerca de 5.650 pessoas na área do Douro Norte, entre profissionais de saúde, utentes e trabalhadores de lares, idosos com mais 80 anos ou doentes crónicos e bombeiros. As forças de segurança começaram a ser vacinadas no sábado, em Vila Real.

Segundo dados recolhidos pela Lusa, nos municípios de Alijó, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real há hoje 50 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus. Em Mesão Frio e Murça não há qualquer caso ativo.

Em todo o distrito de Vila Real, o número de casos ativos ronda os 400, com Boticas a ser, neste momento, o único concelho em “risco extremamente elevado”, com 67 pessoas infetadas.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.