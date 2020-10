Os dois idosos tinham 81 e 96 anos e estavam internados em enfermarias da área dedicada à covid-19, situada no piso 3 do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, precisou a fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo a fonte, atualmente, há dois utentes do lar internados em enfermarias da área dedicada à covid-19 do hospital.

O surto de covid-19 identificado no Lar de Idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador foi divulgado pela ULSBA no dia 19 deste mês e infetou um total de 32 pessoas, nomeadamente 25 utentes - dois dos quais morreram, os idosos de 81 e 96 anos - e sete funcionários.

O primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19 detetado no Lar de Idosos do Centro Paroquial e Social do Salvador foi o de uma funcionária que fez um teste com resultado positivo no âmbito de um programa de testagem aleatória efetuado pela Segurança Social, explicou à Lusa fonte da ULSBA.

Na sequência do primeiro resultado positivo, foram feitos testes de despiste de covid-19 a contactos diretos da funcionária, o que permitiu detetar a infeção noutras duas funcionárias do lar.

Por isso, a autoridade de saúde decidiu realizar testes a todos os utentes e aos restantes funcionários do lar, o que levou à deteção da infeção em 25 utentes e mais quatro funcionários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.343 pessoas dos 121.133 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.