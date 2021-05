“Congratulamo-nos em informar que, desde a passada quarta-feira, e pelo quinto dia consecutivo, o Misau [Ministério da Saúde] não notificou a ocorrência de óbito em paciente infetado pelo novo coronavírus”, pode ler-se num comunicado das autoridades de saúde.

Moçambique mantém-se com um total cumulativo de 826 mortes pelo novo coronavírus, lembrou a mesma nota.

De sábado para domingo, 15 pessoas com covid-19 recuperaram totalmente da doença no país, subindo para 68.725 o número de indivíduos nessa condição.

Nas últimas 24 horas, seis pessoas foram internadas devido à pandemia.

Até hoje, o país testou cumulativamente 536.999 casos suspeitos, dos quais 1.298 nas últimas 24 horas.

Desde o anúncio do primeiro caso do novo coronavírus em Moçambique, a 22 de março de 2020, o país registou cumulativamente 70.442 casos positivos, contando atualmente com 887 casos ativos.

Foram testados cumulativamente 536.999 casos suspeitos, dos quais 1.298 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.371.695 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.