A vítima é uma criança de 06 anos que foi internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique, no dia 21 de maio, com sintomas de insuficiência cardíaca, disse a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

“A amostra para teste de covid-19 foi colhida no dia 26 de maio e o resultado foi reportado no dia 30 de maio. Após o tratamento e avaliação clínica, a criança teve alta no dia 02 de junho, com recomendação para acompanhamento médico. O óbito ocorreu hoje, no seu domicílio”, declarou Rosa Marlene.

Além do novo óbito, que eleva o total para quatro mortos devido ao novo coronavírus, nas últimas 24 horas o país registou mais 29 casos positivos de covid-19, elevando o total de infetados pelo novo coronavírus de 609 para 638.

Os 29 novos doentes, dos quais três são menores de 14 anos, foram registados nas províncias de Maputo (05), Nampula (14), Niassa (01), Cabo Delgado (02), Tete (03) e cidade de Maputo (04).

“Eles encontram-se em isolamento domiciliar e decorre neste momento o mapeamento da rede de contacto destas pessoas”, acrescentou.