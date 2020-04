O ministro brasileiro usou o termo “comunavírus” para nomear o surgimento de um alegado vírus ideológico que se sobrepõe ao coronavírus e que teria como objetivo “despertar para o pesadelo comunista”.

Comentando as medidas de quarentena decretadas em diversos países, Araújo afirmou que Zizek não se preocupa com o resultado da quarentena para a contenção do coronavírus e defende o isolamento para “favorecer ao máximo o contágio do outro vírus, esse que ele mesmo denomina o vírus ideológico”.

“Diante disso precisamos lutar pela saúde do corpo e pela saúde do espírito humano, contra o Coronavírus mas também contra o Comunavírus, que tenta aproveitar a oportunidade destrutiva aberta pelo primeiro, um parasita do parasita”, concluiu o ministro brasileiro.

Araújo faz parte de um grupo de ministros do Governo brasileiro chamado de núcleo ideológico que é fortemente influenciado por correntes populistas de direita contra a globalização.

O Brasil registou 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados do novo vírus até a última terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.